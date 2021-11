Promozione, la Concorezzese si ferma contro l'Altabrianza

Nel girone B di Promozione la Concorezzese trova un pareggio in casa dell'Altabrianza Tavernerio . Dopo la vittoria di settimana scorsa ottenuta contro i lecchesi della ColicoDerviese ecco altri punti che la Concorezzese di Nava porta a casa pareggiando in trasferta per 1-1 contro una big come i comaschi dell'Altabrianza. Per il resto una gara con tanta intensità con poche emozioni a parte i due gol.



Ecco le gare dell'altra giornata del girone B

Dolzago-Cavenago 1-3

Arcellasco-Cinisello 1-1

Cob 91-Lissone 1-1

ColicoDerviese-Vibe Ronchese 1-2

Muggiò-Casati Arcore 3-2

Olgiate Aurora-Barzago 1-2

Olimpiagrenta-Nuova Sondrio Calcio 3-1

La classifica completa.

Muggiò 27

Cinisello 24

Altabrianza Tavernerio 24

Lissone 22

Arcellasco 22

Vibe Ronchese 17

Cavenago 17

Olimpiagrenta 17

Concorezzese 15

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Barzago 8

Nuova Sondrio 7

Cob 91 7

Olgiate Aurora 6

Arcadia Dolzago 4