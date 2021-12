Promozione: la sfida tra Muggiò e Cob91 termina alla prima frazione di gioco.

Anche per quanto riguarda il campionato di Promozione è andato in scena il turno infrasettimanale che avrebbe dovuto riservare molte emozioni sul campo.

Per quanto rigaurda la gara tra Muggiò e Cob 91, valida per l'anticipo della quindicesima giornata, sembrava si potesse concludere nonostante la forte nevicata ma in realtà l'arbitro di Lodi alla fine della prima frazione di gioco determina la sospensione della partita per condizioni proibitive.

Una prima frazione leggermente sottotono per la formazione gialloblù che prova ad impostare il proprio ritmo e il proprio gioco, rischiando un pò troppo in alcune occasioni, tanto che al 42' i milanesi trafiggono i monzesi con il gol di Cesarotti. Alla fine della prima frazione però il direttore di gara Scalvi non consente la ripresa del gioco e rinvia la gara.

Queste le parole di Giacomo Ledda, secondo allenatore del Muggiò, alla fine della prima frazione di gioco: "Le condizioni del campo erano difficili, chiaro si poteva fare qualcosa di più. Naturalmente una squadra come la nostra su un campo come questo è condizionata parecchio. Adesso cercheremo e l'impegno dello staff è quello di portare la rosa al massimo della forma visti gli impegni che ci aspettano nelle prossime settimane".