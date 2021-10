Promozione, prima sconfitta per il Cavenago di Tinelli

Prima sconfitta in questo campionato di Promozione per la compagine giallorossa del Cavenago. La squadra di Tinelli perde contro un ottimo Cinisello, che gioca bene e vince grazie alla doppietta di Sperti e i gol di Innocenti Villa e Costantino.

I padroni di casa del Cinisello partono subito forte e mettono in difficoltà la formazione monzese, con le incursioni delle due ali laterali. Il Cavenago cerca di tenere il passo in qualche modo portandosi in avanti, ma la compagine milanese sembra molto più compatta e determinata a portarsi a casa il risultato. Vantaggio per il Cinisello. Una sconfitta per il Cavenago, tra le sue fila a segno Galleani e Piras, mentre il Cinisello trascinatio dalla doppietta di Sperti, èriusciti a strappare tre preziosi punti grazie al 5-2 che al momento li vede inin vetta alla classifica a quota 7 punti.

Per la compagine monzese invece la prossima partità sarà un derby contro il Lissone, che ha ottenuto una vittoria contro l'Olimpiagrenta.