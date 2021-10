Promozione, quanti gol nella gara tra Cavenago e Lissone

Finisce con un pareggio la sfida tra Cavenago e Lissone. Un mix di gol, grandi giocate, errori ma anche tante emozioni.

Pronti via, dopo neanche quattro minuti di gioco Catalano serve il compagno Galleani che non sbaglia e con un grande destro insacca il pallone in rete battendo il numero uno biancoazzurro.

Ma dopo neanche tre minuti arriva subito la reazione da parte del Lissone con un colpo ti testa di Sansonetti, che però è costretto ad uscire per un problema muscolare. Tante e numerose occasioni da gol nel giro di poco tempo, prima con un gol sfiorato dal Lissone con Mazzini e poi una traversa da parte dei padroni di casa del Cavenago ad opera di Breda. Ma al minuto 35 cambia ancora la situazione, palla rubata a centrocampo dal Cavenago che si porta in avanti con Galleani e Piscopio, che segue il compagno. Sarà proprio lui a non lasciare scampo a Ridicula con un tiro al volo di sinistro. Ma è allo scadere della prima frazione di gioco che il Lissone colpisce ancora, azione prolungata da parte dei biancoazzurri e Romeo entra in area e mette il pallone vicino al palo sinistro. Gol del 2-2.

Nella ripresa la gara continua a dare spettacolo: dopo neanche due minuti arriva il vantaggio del Lissone con Colombo, lasciato completamente solo dalla retroguardai giallorossa. In un momento di confusione al 16’ arriva il quarto gol del Lissone con Mazzini che incrocia sul secondo palo di sinistro. La gara sembra andare verso un’unica direzione ma è nel finale che si anima e regala ancora delle emiozioni: prima Piras al 45’ riapre i giochi e poi Piscopo pareggia.

Una gara dalle mille emozioni.

CAVENAGO: Matera, Tricella, Mazzarella, Carbone, Alonge (59’ Brusati), Giuliani, Galleani (83’ Dolgetto), Piras, Piscopo (89’ Villa), Breda, Catalano (70’ Verderio). A disp. Grazi, Russo, Vismara, Cannizzaro, Masserini. All. Tinelli Cosimo

AC LISSONE: Radicula, Colombo M. (64’ Dionisi), Ramadan M., Borgoni, Molteni, Colombo E., Caruso, Motta, Mazzini (86’ Bayo), Sansonetti (8’ Romeo, 67’ Biancardini), Ramadan L. (76’ Bonoldi). A disp. Mauri, Brambilla. All. Cavalli Massimiliano

ARBITRO : Saraci Loris di Lecco

MARCATORI : Galleani, 2 Piscopo, Piras (C), Sansonetti, Romeo, Colombo E., Mazzini (ACL)

Ammoniti: Carbone, Catalano (C), Borgoni, Motta, Romeo (ACL).

Espulso Carbone (C) per doppia ammonizione.