Promozione, rallenta la sua corsa il Lissone

Nel girone B di Promozione il Lissone trova un pareggio in casa della Cob91. I biancoazzurri faticano contro i milanesi che sembrano voler agguantare la vittoria a tutti i costi. Nella prima frazione di gioco apre le marcature proprio la Cob91, grazie ad un eurogol di Lossani al quarto d'ora. Da qui in avanti però il Lissone prova a reagire e spinge, alzando il ritmo di gioco. Ma la gara viene compromessa dall'ingenuità di Molteni che atterra Piccone e per fallo da ultimo uomo viene espulso. Il Lissone così si ritrova con un uomo in meno e non può far altro che rincorrere gli avversari, ma la svolta arriva al 70' quando Mazzini trova la rete del pareggio e regala un punto al Lissone.

Questa la classifica del girone B:

Muggiò 27

Cinisello 24

Altabrianza Tavernerio 24

Lissone 22

Arcellasco 22

Vibe Ronchese 17

Cavenago 17

Olimpiagrenta 17

Concorezzese 15

Casati Arcore 13

Colicoderviese 9

Barzago 8

Nuova Sondrio 7

Cob 91 7

Olgiate Aurora 6

Arcadia Dolzago 4

I risultati delle altre gare:

AltaBrianza-Concorezzese 1-1

Dolzago-Cavenago 1-3

Arcellasco-Cinisello 1-1

ColicoDerviese-Vibe Ronchese 1-2

Muggiò-Casati Arcore 3-2

Olgiate Aurora-Barzago 1-2

Olimpiagrenta-Nuova Sondrio Calcio 3-1