Promozione, trasferta a Barzago per il Lissone

Nel girone B del campionato di Promozione in vetta alla classifica ci sono due squadre a quota 10 punti mentre nella parte bassa ci sono tante squadre con pochi punti di distanza, una vittoria o una sconfitta può farle salire o allontanare sempre di più dalla salvezza. Si avvicina l'ottava giornata del campionato di Promozione. Domenica 7 novembre alle ore 14.30 si disputeranno gare che possono cambiare e rivoluzionare totalmente la classifica. Andando a vedere da vicino, per quanto riguarda la provincia di Monza, chi affronterà il Lissone?

La gara in programma al Comunale di Barzago vedrà andare in scena la sfida contro i padroni di casa del Barzago. La formazione monzese guidata da mister Cavalli nella scorsa partita ha ottenuto un solo punto nel derby contro la Casati Calcio Arcore. Ora domenica li aspetta a Barzago una gara importante, da un lato dovranno affrontare una squadra che vorrà portare a casa più punti possibili, dall'altro i ragazzi di Cavalli vorranno sicuramente guadagnare più punti possibili per non lasciar scappare via le prime due in classifica.

Appuntamento quindi a domenica 7 novembre per la sfida in terra lecchese.

Ecco le altre gare della giornata

Arcadia Dolzago - Altabrianza Tavernerio

Cavenago - Muggiò

Concorezzese - Olgiate Aurora

Nuova Sondrio - Cinisello

Olimpiagrenta - ColicoDerviese

Vibe Ronchese- Arcellasco

Casati Arcore - Cob91

Classifica:

Muggiò 17

Cinisello 17

Altabrianza Tavernerio 16

Lissone 15

Arcellasco 14

Cavenago 13

Vibe Ronchese 13

ColicoDerviese 8

Concorezzese 7

Casati Arcore 7

Olimpiagrenta 7

Cob91 6

Barzago 5

Nuova Sondrio Calcio 4

Arcadia Dolzago 4

Olgiate Aurora 3