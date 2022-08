Promozione, tre punti per la Casati Arcore

Finalmente. Dopo due anni a singhiozzo, la nuova stagione di Promozione è ripartita alla grande e i primi novanta minuti della Coppa Lombardia 2022-2023 non hanno tradito le attese. La Casati Arcore, reduce da un'incredibile stagione, ha incontrato sul suo cammino il Costamasnaga. La formazione di Prevatà non ha steccato alla prima e mette in chiaro fin da subito le cose nel girone 10.

Non passa nemmeno un minuto che il maatch si sblocca a favore dei padroni di casacon Costantino, il raddoppio arriva a 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco con Prezioso. Nonostante il 2-0 la Casati Arcore al rientro in campo continua a spingere, e al 10' è Gabellini a siglare il tris per i brianzoli che chiudono definitivamente la gara.

Oggi turno di riposo in Coppa Lombardia, poi domenica il debutto in campionato in trasferta.con la neopromossa Biassono.

Girone 10

Casati Arcore-Costamasnaga 3-0. Riposa: Arcellasco

Martedì 30/8 (ore 20.30): Costamasnaga-Arcellasco. Riposa: Casati Arcore

Mercoledì 14/9 (ore 20.30): Arcellasco-Casati Arcore. Riposa: Costamasnaga

Classifica: Casati Arcore 3; Arcellasco e Costamasnaga 0.