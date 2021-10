Promozione: un gol che fa sorridere il Lissone

Una vittoria all'ultimo respiro per il Lissone che nella gara contro l'Olimpiagrenta si porta a casa tre punti importanti per la classifica, che fanno salire la squadra guidata da Cavalli a quota 7 punti.

A siglare la vittoria contro la squadra lecchese ci ha pensato il tiro di Bonoldi ha gonfiato quella rete che già Romeo aveva perforato ma che l'arbitro aveva inspiegabilmente annullato negli ultimi minuti di gioco, dopo una partita intensa proprio da parte della squadra monzese. Dall'altro lato invece gli ospiti dell'Olimpiagrenta non riescono a ingranare mai e rimediano ancora una sconfitta, che li porta al momento nelle ultimi posizioni del Girone B.

Per la compagine monzese invece la prossima partità sarà contro un Cavenago, che nonostante la sconfitta nell'ultima partita, è in grande forma e fino ad ora ha messo in difficoltà le diverse formazioni che da alcuni anni militano in Promozione.