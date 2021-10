Promozione: Vittoria netta del Muggiò contro la Nuova Sondrio

Un Personè in grande forma conduce il Muggiò nella vittoria per 5-1 contro la Nuova Sondrio.

Un incontro iniziato nella maniera migliore per il Muggiò che dopo soli due minuti di gioco passa in vantaggio grazie al tocco, fin troppo semplice, di Manuel Personè. Raddoppio che arriva esattamente dieci minuti dopo sempre con il bomber della squadra monzese. Campanella aproffitta di una disattenzione della difesa del Sondrio e serve Personé che deve solo appoggiare in rete il pallone. Al 36’ un contatto nell’area brianzola fa sì che l’arbitro Giorgino di Milano fischi il calcio di rigore a favore della Nuova Sondrio. A segnare il gol è Valenziani.

La ripresa si apre sulla falsa riga degli ultimi minuti della prima frazione, con il Muggiò che si rende pericoloso in più occasioni. Al minuto 59 arriva un altro gol di Personé, questa volta di testa su un assist del compagno che arriva dalla destra. All’87’ Cavaliere trasforma il rigore per fallo di mano di Politano in area, mentre a chiudere definitivamente i giochi è il poker personale di Personé negli ultimi minuti di gioco. Qui si è vista la qualità dei muggioresi che con un sonoro 5-1 hanno mandato a casa la Nuova Sondrio, dimostrando la loro qualità.