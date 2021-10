Promozione, vittoria sofferta del Muggiò che rimane in vetta alla classifica

Nel segno dei fratelli Personè il Muggiò continua a vincere e rimane in vetta alla classifica. I gialloblù sono stati autori di una prova difficile, sudata contro una formazione come quella della ColicoDerviese che gli ha dato del gran filo da torcere. Per il Muggiò a fare la differenza è stata sicuramente la qualità dei giocatori nel proprio organico, in particolare dei fratelli Personé.

Ecco le parole di mister Natobuono a fine gara "Grande prova dal punto di vista caratteriale della squadra, oggi avevamo alcune assenze importanti e sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. L’unico rammarico che ho è che nel primo tempo potevamo finire con un risultato diverso, quattro cinque palloni importanti che abbiamo sprecato. Durante questa settimana giochiamo tre gare importanti, cercheremo di recuperare tutti i giocatori"