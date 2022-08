La società brianzola che ha vinto 30 medaglie ai campionati estivi di nuoto

Si sono svolti dal 28 luglio al 4 agosto i Campionati Estivi Categoria di Nuoto e gli atleti In Sport Rane Rosse hanno recitato un ruolo da protagonista nella manifestazione: più di 30 medaglie conquistate, primo posto nella categoria Juniores e terzo posto nella classifica generale maschile. Coppa Juniores Maschi La coppa per il primo posto nella categoria Juniores Prestazioni super per Spediacci che nella categoria Juniores si mette al collo ben 6 medaglie: oro nei 200 stile, 400 misti e nelle staffette 4x100 stile (insieme a Linty, Locchi e Benincà), 4x200 stile (Locchi, Corazza e Benincà) e 4x100 misti (Locchi, Linty e Corazza) oltra a un argento nei 200 misti.

Poker d’oro per Erika Gaetani nelle Cadette: l’atleta allenata da Gianni Zippo domina nei 50, 100 e 200 dorso e nei 50 farfalla. Gaetani Spediacci Erika Gaetani e Simone Spediacci (Deepbluemedia) Doppietta di medaglie per Brambillaschi, oro nei 100 dorso e argento nei 50 dorso Cadetti. Medaglia più pregiata anche per Ongaro nei 100 rana Ragazzi, Bressan nei 200 Rana Cadetti e Remorini nei 200 dorso Ragazzi. Per quest’ultimo, sempre nella categoria Ragazzi, anche un argento nei 100 dorso e due bronzi nei 200 farfalla e nei 200 misti. Oro anche per la staffetta Cadetta 4x100 misti con Narchialli, Piscopiello, Borrelli e Gallo, infine medaglia d’argento per Piscopiello nei 50 rana. Grande soddisfazione per Borrelli, Locchi e Spediacci che durante la manifestazione sono stati premiati, insieme agli altri compagni di nazionale, per la vittoria della classifica per nazioni della squadra Juniores agli Europei di Otopeni.