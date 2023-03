La Forti e Liberi Asd 1878 è da podio: inarrestabile nei campionati di Ginnastica Artistica

Un 2023 ricco di soddisfazione con pioggia di medaglie e coppe sui gradini de podio per la Ginnastica Artistica Forti e Liberi Monza Asd 1878 nel campionato Regionale Csen. La società di Monza sogna di portare tutte le sue 33 ginnaste che stanno affrontando le gare regionali nelle diverse categorie e tipo di gare ai campionati Nazionali di Cesenatico 2023. E' davvero inarrestabile la Forti e Liberi in questo anno sportivo e di tutte le ginnaste con gare a squadra o individuale spaccano con la loro eleganza e determinazione per salire di continuo sul podio.

Questo fine settimana a Paderno Dugnano si è svolta la prima gara di Specialità. L'esordiente Elena Cavagnuolo di 7 anni è arrivata sul terzo gradino del podio assoluto con una splendida gara sabato pomeriggio. La domenica è stata una lunga giornata : alle 9 le due Juniores A : Chiara Vimercati su 90 partecipanti erano nel primo dei tre gruppi alle 9. Chiara Vimercati per pochi decimi 4 assoluta. Oro al volteggio e bronzo al corpo libero. Martina Rosso dodicesima. Per le Seniores ha gareggiato Rebecca Le Pera, 17 anni. Quarta assoluta per pochissimo. Argento al corpo libero. Le quattro peperine delle Allieve B hanno davvero scritto una pagina di storia per la società di Monza. Cvittoria Fortezza, 10 anni e tantissimo talento è salita sul terzo gradino del podio nell'assoluto. Solo le prime tre – su due gare - passano con tutti gli attrezzi, delle altre le migliori 8 , da qui il nome gara di Specialità. Bianca Pagani, 10 anni purtroppo è caduta dalle parallele, per lei un 1n quarto posto generale. Oro al volteggio e bronzo alla trave. L'undicenne Michela Petrosillo 5 nella generale. Oro alle Parallele asimmetriche e terza al volteggio. Penelope Ivanic , 10 anni e oro al trampolino. La scorsa settimana Daria Maderna nella prima gara di Cup individuale di Juniores A su 101 partecipanti a Travedona Monate (Varese ) è arrivata sul gradino più alto del podio. Un oro davvero incredibile per la ginnasta monzese. La Forti e Liberi già il weekend precedente era in grande spolvero nella prova disputata al “Cambini” di Milano.

Bronzo per Kumali Metaramba Paranavithana. Una bimba di soli nove anni nata a Monza ma proveniente dallo Sri Lanka . Giorgia D’Ambrosio, campionessa in carica Juniores A dello scorso anno, pur cambiando categoria non sta sfigurando: terza a pari merito, più un oro al corpo libero.

“Abbiamo voluto festeggiare queste incredibili vittorie , nel museo della Forti e Liberi - spiega il direttore tecnico Sonia Ronconi – con il presidente Alessandro Riva e Danilo Carelli, Consigliere del Direttivo Generale e della Ginnastica Artistica -. Non dimentichiamo che le 5 squadre Cup hanno vinto un oro , due argenti , un sesto e un settimo posto. Come è possibile non entrare nella storia della Forti e Liberi Asd 1878? Ora il museo deve fare spazio al futuro. Queste ginnaste stanno davvero spaccando e ringrazio il mio staff: Luisa Marzorati, Barbara Gaggio, Gabriele Angelo Scattiggio, Alessandra Riva, Alice Guerrieri, Alessia Martin e l'aiuto allenatore: Rebecca Le Pera. Un grande lavoro di squadra, un grazie anche alla dirigenza e a Sabrina e Roberta che in segreteria si danno un gran da fare. Il sogno resta sempre quello: di avere una palestra più grande con un impiantistica adeguata. L'attrezzatura e lo spazio adeguato ci permetterebbero di lavorare meglio e sognare in grande. Mi auguro che la giunta di Monza sia orgogliosa di questi risultati e possa al più presto diventare un fiore all'occhiello per la Ginnastica Artistica. La Forti e Liberi è la storia dello sport a Monza e in Italia. Sarebbe bello ospitare gare e sognare in grande. Ora pensiamo alla prossima gara da vincere che sarà nel prossimo fine settimana a Milano e Arcore”.