Il Monza vince in casa 2 a 0 contro l'Ascoli: reti di Carlos Augusto e Frattesi

E il Monza vince per la quarta volta nelle ultime cinque partite in casa. All'U-Power Stadium i biancorossi martedì sera hanno portato a casa con un 2-0 il match contro l'Ascoli. A segnare le due reti che hanno portato alla vittoria Carlos Augusto e Frattesi.

L’inizio è favorevole agli ospiti che si fanno vedere con una conclusione di Gerbo, deviata a lato al 3’ e con un sinistro di Bajic, che Di Gregorio manda in corner al 5’. Il Monza risponde con Gytkjaer, che stacca benissimo di testa al 15’ costringendo Leali a una difficile parata; Dany Mota è troppo defilato poi per trovare la porta sulla ribattuta. Il portoghese ci riprova al 29’ quando parte da sinistra, si accentra e calcia, Leali Blocca. Parte sempre dal numero 47 biancorosso l’azione del vantaggio: Dany Mota lavora un buon pallone sulla fascia e serve Boateng che di prima libera Carlos Augusto: il brasiliano controlla e scarica un sinistro violentissimo, per il suo secondo gol in campionato. Il Monza insiste e al 37’ Barillà ha la grance chance per raddoppiare, ma Leali blocca la sua conclusione. Anche la ripresa inizia coi brianzoli all’attacco: al 47’ cross di Gytkjaer per Dany Mota, che sul secondo palo arriva con un attimo di ritardo e calcia alto in scivolata al volo. Al 58’ Bettella già ammonito lascia il posto al 18enne Pirola, che debutta in Serie B. La squadra di Brocchi continua a spingere e al 63’ Barillà va ancora vicinissimo al raddoppio, con un colpo di testa che sfiora l’angolino su cross pennellato di Dany Mota da destra. D’Errico e Frattesi rilevano Boateng e Armellino. L’Ascoli ha un sussulto al 71’ con Bajic, che taglia a sinistra e incrocia col mancino trovando la deviazione in corner di Pirola. Poi al 88' i biancorossi chiudono il match: altra gran giocata di Dany Mota, che manda in porta Frattesi, pronto nel trasformare in rete. Non esulta da ex bianconero il numero 16; anche per lui secondo centro in campionato dopo quello al Pisa del 20 ottobre. Nel recupero il nuovo entrato Maric, servito sempre da Dany Mota ha la palla del 3-0 sul sinistro, ma Leali respinge.

Con il risultato di martedì il Monza sale al sesto posto in classifica, scavalcando il Lecce. Ora i biancorossi torneranno in campo dopo Natale, il 27 dicembre, in casa della Cremonese.

Video - Post partita, parla mister Brocchi