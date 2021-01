La prima partita del 2021 del Monza finisce 0-0: pareggio contro il Lecce

Pareggio a Lecce per il Monza nella prima partita del 2021. Nessuna rete ma un punto importante portato a casa dopo il match nello stadio di Via del Mare in casa della neoretrocessa salentina.

I biancorossi iniziano l'anno senza Balotelli in campo, che si deve arrendere a un risentimento muscolare nel riscaldamento, lasciando il posto a Gytkjaer. Il primo tempo non regala emozioni alla squadra di mister Brocchi: al 23’ cross di Carlos Augusto e destro acrobatico al volo di Boateng alto; al 36’ ci prova Barberis con un sinistro da fuori alto sopra la traversa. Bloccato anche l’inizio di ripresa, con le due squadre che provano a colpire e con continui ribaltamenti di fronte. Sul finale i biancorosi restano in dieci nel primo dei cinque minuti di recupero per il rosso diretto a Bellusci, ma riescono a resistere e soffrire fino all'ultimissima occasione di Dermaku, che sugli sviluppi di corner calcia fuori di poco.

Si torna in campo sabato 16 gennaio all’U-Power Stadium alle 14 contro il Cosenza.