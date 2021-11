Serei D, pareggio tra Leon e Villa Valle

Partita che fin dai primi minuti di gioco è subito intensa. La Leon di Motta parte subito aggressiva e arriva un primo spunto sulla fascia destra con Bonseri che si allunga e mette in mezzo un buon pallone, attenta la difesa avversaria che respinge e allontana. Il Villa Valle però risponde immediatamente e si riporta in avanti, guadagnando angolo. Molto bene però la difesa della Leon che controlla e allontana. Ma al 7’ il direttore di gara indica il dischetto e assegna il rigore al Villa Valle per fallo di Venza su Perrotti. A battere dagli undici metri va Castelli che spiazza Pulze e porta in vantaggio i bergamaschi.Si passa da una parte all’altra del campo, senza che le due squadre mettano in serie difficoltà i portieri.

Al 32’ pericolosa la Leon, questa volta con Zazzi che in una sorta di rigore in movimento vede il suo tiro respinto ancora una volta dalla difesa. È al minuto 39 che cambia nuovamente la gara. Da rimessa laterale di Marzullo, Venza appoggia per Ferrè che apre verticalmente per Leotta, cross in area di quest’ultimo su cui ci arriva Oggionni che si infila in mezzo ai due difensori e tocca il pallone che finisce in rete. Pareggio Leon.

Si riparte con gli stessi giocatori della prima frazione di gioco. Dopo neanche un minuto ci prova subito il Villa Valle con Perrotti dalla distanza, ma il suo pallone esce senza preoccupare Pulze. Al minuto 15 punizione da posizione pericolosa per la Leon. A battere va Ferrè, ma il suo tiro è troppo lento e in tuffo ci arriva ancora una volta Pisoni. Alla mezz’ora il Villa Valle torna ad essere pericoloso con Susso. Gli ultimi minuti di gioco sono molto concitati, ma non arriva nessuna palla gol da entrambe le squadre. Si chiude con un punto a testa.