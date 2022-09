Serie A, Monza: domani l’amichevole contro una squadra di Eccellenza

Dopo la vittoria tra le mura amiche dell’U-Power Stadium contro la Juventus e i primi tre punti storici in Serie, il Monza del nuovo allenatore Raffaele Palladino scenderà in campo domani. No, non per le partite della serie A visto che, in questo momento, la massima serie del calcio italiano è ferma per le sfide della Nations League. Bensì per un’amichevole contro il Ciliverghe, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Quasi dieci giorni di stop che permetteranno al nuovo mister di provare nella mattinata di domani, orario di inizio 10.30, schemi e rafforzare la difesa a tre provando a dare continuità al lavoro che si è visto nella gara contro la Juve. La partita si disputerà a porte chiuse a Monzello.

Domenica 2 ottobre poi ripartirà il campionato e i biancorossi saranno impegnati nella gara contro la Sampdoria di Giampaolo, ultima in classifica. Una sorta di derby per il nuovo mister, visto la sua esperienza con i colori rossoblù del Genoa. Successivamente ospiteranno all’ U-Power Stadium lo Spezia e, infine, raggiungeranno il “Castellani” di Empoli a metà ottobre.