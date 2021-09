Serie D. Sconfitta per la Vis Nova Giussano

A partire forte è la Castellanzese che si dimostra subito aggressiva con un ritrovato Chessa: cross per Ferrandino, tiro centrale. Nessun problema però per il numero uno avversario Ferrara. La risposta dei brianzoli non tarda ad arrivare, in due occasioni ci prova Fall, ma l’attaccante della Vis Nova non trova la porta. Al 22' arriva un'occasione per la Castellanzese con Colombo che calcia, tira ma ancora una volta molto bravo Ferrara che allontana il pallone. Ma è a 6 minuti dalla fine del primo tempo che Chessa trova il gol del vantaggio e punisce la squadra brianzola. Il gol però viene annullato per fuorigioco. All'ultimo minuto del primo tempo però Chessa ci riprova e questa volta il gol è valido. 1-0 per la Castellanzese, con una Vis Nova che fatica a trovare spazi dove poter colpire i padroni di casa.

L'inizio della ripresa vede ancora una volta partire molto forte per la Castellanzese, prima ci prova il solito Ferrandino da punizione, poi ancora Chessa, ma si resta sull’1-0. La Vis Nova fatica a trovare ritmo e gioco. Non riesce ad essere pericolosa in avanti e subisce le varie incursioni da parte degli esterni della Castellanzese, tanto che al 43' subisce il raddoppio, ancora una volta ad opera di un Chessa in grande forma.

IL TABELLINO

Marcatori: 42′ Chessa (C), 43′ st Chessa (C)

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Alushaj, Micheli, Chessa (45′ st Manfrè), Colombo, Ferrandino (21′ st Braidich), Gazzetta (38′ st Mazzola), Piran, Mandelli (17′ st Perego), Baldan (28′ st Nicastri). A disposizione: Asnaghi, Perego, Braidich, Mazzola, Tramutoli, Nicastri, Manfrè, Cattaneo, Signorella. Allenatore: Ardito.

Legnano: Ferrara, Bartoli, Tranquillini (15′ st Meggiarin), Arrigoni, Dugnani, Frigerio, Ballabio (37′ st Redaelli), Proserpio, Fall, Cazzaniga (21′ st Orellana Cruz), Calmi (37′ st Valtulina). A disposizione: Foresti, Cioaza, Meggiarin, Molteni, Fossati, Redaelli, Orellana Cruz, Valtulina, Schingo. Allenatore: Caddeo.

Arbitro: Mirri di Savona (Merlino di Asti – Frunza di Novi Ligure)

Ammoniti: Ferrandino (C), Tranquillini (V), Chessa (C), Gazzetta (C),