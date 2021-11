Serie D, Bonseri segna ancora e sale a quota 8 gol

Ancora una volta capitan Bonseri è decisivo in una gara. Questa volta trova il suo ottavo gol in questo campionato con una punizione al 45' della seconda frazione di gioco.Queste le sue parole a fine gara: "Sicuramente aver trovato il gol negli ultimi minuti è stata una gioia incredibile. Questa è una gara in cui abbiamo sofferto, ma siamo riusciti comunque a rimanere in gara. Siamo contenti di questa vittoria, abbiamo passato due settimane in cui non siamo riusciti ad ottenere i risultati che volevamo. La vittoria di oggi ci dà la giusta carica per continuare a fare bene in questa stagione”