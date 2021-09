Serie D: ufficializzati i gironi e il turno preliminare di Coppa Italia

Nella giornata di ieri la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato e reso noto i raggruppamenti della prossima stagione tramite una diretta sulla sua pagina facebook ufficiale. La Serie D è ufficialmente pronta per tornare a disputare il campionato. Ma dove sono state inserite le tre squadre brianzole? Folgore Caratese, Leon e Vis Nova Giussano sono finite nel girone B. La "new entry" è la Folgore Caratese che è passata dal girone A dello scorso anno al girone B di questa stagione. Un girone quasi tutto quasi tutto lombardo, che non le vedrà impegnate in trasferte lunghissime, ad eccezzione del Sona (Verona) e partirà domenica 19 settembre.



Ecco quindi quali saranno le avversarie di Leon, Folgore Caratese e Vis Nova Giussano e della Casatese in questa stagione: Sona, Arconatese, Brianza Olginatese, Breno, Brusaporto, Caravaggio,Casatese, City Nova, Castellanzese, Crema, Desenzano Calvina, Legnano, Ponte S. Pietro, Real Calepina, Sporting Franciacorta, Villa Valle, Virtusciseranobergamo.



Ma non solo il Dipartimento Interregionale ha pubblicato nella stessa giornata anche il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2021/2022. Questa sarà la 21ª edizione e prenderà ufficialmente il via questo weekend con il turno preliminare dove si disputeranno ben 44 gare.

La Leon sarà impegnata quindi domenica 12 settembre nel turno preliminare di questa competizione e andrà a sfidare la Virtus Ciserano Bergamo fuori casa. Vis Nova Giussano invece sfiderà la Brianza Olginatese e infine, la Folgore Caratese ospiterà la neopromossa Alcione Milano.

Ecco quale sarà la formula della Coppa Italia che prevede fino alle semifinali partite a gara unica. Qui di seguito le date degli impegni di Coppa:

22 settembre 2021 - Primo turno

3 novembre 2021 - Trentaduesimi

24 novembre 2021 - Sedicesimi

5 gennaio 2022 - Ottavi

2 marzo 2022 - Quarti

30 marzo 2022 - Semifinali

22 maggio 2022 – Finale