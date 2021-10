Serie D, Derby tra la Vis Nova Giussano e la Leon

Le lucertole di mister Marco Caddeo, dopo la sconfitta nella sesta giornata contro il Sona subita in casa allo “Stefano Borgonovo” per 3-2, hanno perso anche nel turno infrasettimanale per 2-1 sul terreno della Virtus Ciserano Bergamo subendo la rete dell’1-2 in pieno recupero.

Domenica 24 affronterà la Leon, anche lei arriva da una sconfitta contro la Folgore Caratese. La compagine guidata da Caddeo parte da ben quattro punti che valgono a oggi un ben poco rassicurante diciottesimo posto, i vimercatesi, invece sono a quota otto punti che per ora li porta sulla quattordicesima piazza.

Che possa essere la partita della svolta per i neroverdi?