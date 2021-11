Serie D, domani la Vis Nova Giussano sarà impegnata nel turno di Coppa Italia

Ci siamo. La Coppa Italia di Serie D sta entrando sempre di più nel vivo e nella giornata di domani verranno disputati i trentaduesimi di finale. Per quanto riguarda la provincia di Monza ad essere rimasta in gioco c'è la Vis Nova Giussano che sarà impegnata nella trasferta contro il Fanfulla.

Alle 15 i verdenero reduci dalla dalla vittoria per 5-1 sul campo del Villa Valle, affronteranno la compagine lodigiana che arriva da una vittoria di misura contro l'Alcione Milano. Nelle scorse ora la società di casa del Fanfulla ha aperto la vendita dei biglietti per tutti, visto che gli abbonamenti valgono solo per gli impegni di campionato.

Come sempre le partite sono di sola andata, in caso di parità saranno i calci di rigore a sancire la squadra qualificata al turno successivo. Mentre a partire dai Sedicesimi di finale la prima gara in casa verrà disputata dalla squadra che ha giocato la prima gara in trasferta e viceversa. Sarà il sorteggio invece a decidere nel caso in cui entrambe le squadre abbiano disputato la prima gara del turno precedente in casa o in trasferta.



Appuntamento a domani per capire se la Vis Nova Giussano di Caddeo passerà al turno successivo.