Serie D, ecco la classifica dei marcatori del girone B

Con la chiusura dell'ottava giornata di andata della Serie D, anche la classifica dei vari capocannonieri si è aggiornata. In questo inizio di stagione sono già diversi i giocatori che hanno segnato e stanno attirando l'attenzione grazie ai numerosi gol. Per quanto riguarda il girone B della Serie D sono ben tre i giocatori che al momento si contendono il titolo e sono Recino della Casatese, Aliù del Desenzano Calvina e Ibe del Caravaggio a quota sette punti.

Ma tra i bomber di questa stagione c'è anche un giocatore che arriva da una squadra della provincia di Monza: stiamo parlando di Mattia Bonseri, classe 1995. Il capitano della Leon fino ad ora ha siglato ben 6 reti e se non avesse sbagliato il rigore nella scorsa gara contro la Vis Nova Giussano sarebbe a quota sette, come gli altri tre giocatori. Un grande inizio per l'attaccante della formazione di Motta che fino alla scorsa stagione, ricordiamo, militava nel campionato di Eccellenza.