Serie D: Ecco quando sarà recuperata la partita tra Vis Nova Giussano e Breno

Dopo il rinvio della prima partita di campionato di Serie D tra Vis Nova Giussano e Breno, a seguito dell'improvviso e violento acquazzone che ha reso impossibile il proseguimento del match, è stata comunicata la data in cui la gara verrà recuperata.

I verdenero si troveranno a disputare ben tre gare nel giro di una settimana: nella seconda giornata del campionato di serie D, del girone B, saranno in trasferta a Castellana. Mentre mercoledì 6 ottobre, ritorneranno in campo per recuperare la prima giornata di campionato contro il Breno, sospesa al 17’ del primo tempo quando i bresciani erano in vantaggio per 1-0 con la rete lampo di Triglia.