Serie D eSport: la Leon inserita nel girone C

Il campionato della Serie D eSport della Lega Nazionale Dilettanti è pronto a partire. Come giusto che sia il sorteggio ufficiale dei gironi è stato svelato tramite una diretta sul canale Twitch della LND eSport.

La eSerieD è un campionato riservato alle società di Serie D che si sfideranno per la conquista dello scudetto e quest’anno saranno ben 42 le società partecipanti, che a loro volta sono state suddivise in ben tre gironi.

Come da comunicazione ufficiale del LND eSport tutte le società iscritte potranno usufruire di una nuova piattaforma: la housefootball.it, tramite la quale i giocatori e le società potranno vivere in prima persona l'esperienza dell’eFootball. Ma in quale girone è stata inserita la Leon eSports? La squadra, in versione “digital” della Leon, è stata inserita nel girone C e dovrà affrontare Savoia, Vesta eSport, Real Terre e Acqua. Lornano Badesse, Afragolese, Città di Fasano. Follonica Gavorrano, Villa Valle, Cassino 1924, Borgo San Donnino, Sorrento 1945, Ostiamare Lido Calcio e Giugliano Calcio 1928