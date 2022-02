Serie D, giornata nera anche per la Vis Nova Giussano

Niente da fare per la Vis Nova Giussano che cade in pieno recupero contro il Legnano.Così da un gol di Becchi al 48’st, quando i brianzoli nell’ultimo quarto d’ora erano rimasti in dieci per l’espulsione di Bartoli, per un fallo da ultimo uomo, gli avversari trovano la vittoria. La rete di testa in mischia di Becchi è nata a seguito del calcio d’angolo. Una partita che fino al quel momento era in pieno equilibrio. Ora il prossimo appuntamento è per il weekend contro il Crema.

I neroverdi devono correre ai ripari e raddrizzare il momento no, che ora li vede con una classifica difficile a causa dei venti punti e del penultimo posto