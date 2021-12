Serie D, girone B: che vittoria della Leon

L'ultima gara del 2021 ha visto scendere in campo una Leon tutto cuore. Senza la solita formazione titolare e con grande sofferenza per tutti i novanta minuti di gioco, i ragazzi di Motta sono riusciti a superare una Casatese in grande forma. Tre punti firmati come sempre Mattia Bonseri ma questa volta anche da un ottimo Martignoni che con le sue parate ha permesso ai suoi di rimanere in gioco e aggiudicarsi la vittoria.

Sul campo della Casatese, secondi in classifica alla vigilia della sfida, a decidere è il gol di capitan Mattia Bonseri, maturato alla mezz'ora della ripresa. Finisce 0-1, con la Leon in sofferenza per tutti i novanta minuti che risale la corrente e la Casatese che manca la possibilità di balzare in vetta alla classifica.

Per la Leon ora appuntamento il 9 gennaio, in casa, contro la Brianza Olginatese



Ecco le altre gare con i risultati della giornata di ieri.

Breno 5-1 Franciacorta

Brusaporto 3-2 Sona

Castellanzese-Arconatese posticipata

Crema-Real Calepina posticipata

Desenzano Calvina 1-1 Virtus CiseranoBergamo

Legnano-Caravaggio posticipata

Brianza Olginatese 1-0 Villa Valle

Ponte San Pietro 2-4 Vis Nova Giussano

San Giuliano City Nova-Folgore Caratese posticipata