Serie D, girone B: la Vis Nova Giussano aspetta il Sona Calcio

Weekend tra anticipi, posticipi e partite a tutto tondo. Domenica si torna in campo nel campionato di Serie D, per quanto riguarda il girone B nella sesta giornata di questo campionato la Vis Nova Giussano affronterà in casa il Sona Calcio di coach Damini.



Allo stadio Stefano Borgonovo di Giussano andrà in scena una bella partita: gli avversari della Vis Nova hanno fino ad ora guadagnato 9 punti con sei goal fatti e soli cinque subiti. Dall'altro lato i monzesi sono stati protagonisti di un'inizio tutt'altro che facile. Una partenza in salita con soli quattro punti guadagnati fino ad ora: una vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte. Per un totale di sette gol fatti e ben 10 subiti, un'inizio difficile che attualmente li vede in zona playout.

Appuntamento quindi a domenica 17 ottobre alle ore 15.00, per una sfida che per i monzesi sa molto di dentro o fuori.