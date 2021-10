Serie D: La Leon entra a far parte degli eSport

Con un comunicato stampa la Leon ufficializza la sua partecipazione al campionato eSerieD con la Leon eSports.



Anche per questa stagione sportiva la Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato la creazione del Campionato d’Italia in formato digitale. La eSerieD è un campionato riservato alle società di Serie D che si sfideranno per la conquista dello scudetto, vinto nella scorsa stagione dal Trastevere che aveva superato in finale la squadra del Città di Varese. La Leon quindi entra a far parte del calcio digitale con una squadra di player di primissimo ordine, in un campionato in versione Pro Club 11 vs 11. La stagione 2021/2022 della quarta serie su PlayStation 4/5 prenderà ufficialmente il via lunedì 8 novembre e sarà composta da ben tre gironi.

La modalità della competizione definita “Pro Club” consente a ogni player della squadra di creare un calciatore virtuale e di ricoprire un ruolo specifico in campo al fianco dei propri compagni, proprio come in una vera partita di calcio! Gli eSport si sono confermati come fenomeno inclusivo e la loro modalità principale di fruizione è senza dubbio lo streaming, realizzabile attraverso piattaforme come Youtube e Twitch, che garantiscono, in pochi click, la trasmissione in diretta della partita.