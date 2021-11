Serie D, la Leon nel segno di Bonseri vince a Grumello

Il primo tempo parte subito a ritmi alti. A cominciare con il piede giusto é la Leon che sembra avere ritmi decisamente più alti, due aperture veloci di Achenza proiettano gli attaccanti vicino all’area di rigore, ma la difesa bergamasca allontana. Primi dieci minuti di gioco che vedono i nostri portarsi in più occasioni sulla trequarti avversaria. Al quarto d’ora si fanno vedere i bergamaschi con Giangaspero che prova a calciare da fuori ma la sua conclusione non impensierisce Pulze. Piano piano i padroni di casa bergamaschi crescono e iniziano ad aumentare il pressing nei confronti della Leon. Al minuto 30 i bergamaschi si avvicinano al vantaggio con un bel tiro da parte di Tirelli, ma qui bravo Pulze che non vede partire immediatamente il pallone e si distende bloccandolo. Il Real Calepina si porta davanti all'area della Leon in più occasiondi ma non riesce mai a trovare il tiro o lo spiunto per impensierire la difesa guidata da Scaccabarozzi. La Leon, invece fatica a portarsi in avanti. Un primo tempo povero di vere e proprie occasioni e 0-0 all’intervallo.



Si riparte. Stessi undici in campo e nessun cambio per le due formazioni. Real Calepina che prova subito a spingersi in avanti, sempre con Giangaspero ma il suo tiro non è forte ed è di facile presa per Pulze. La Leon prova ad affacciarsi in avanti con Ronchi che recupera palla a centrocampo e vede partire Paparella, il suo passaggio tra le linee è preciso, il numero 19 aggancia ma viene messo a terra dal difensore avversario. La punizione battuta da Moreo (subentrato al posto di Ferrè) è insidiosa ma la difesa bergamasca, anche in questa occasione riesce ad allontanare. Come nella prima frazione di gioco i padroni di casa iniziano ad aumentare il ritmo e al 22' parte il contropiede in un 3 vs 3, Fustinoni si accentra verso l'area di rigore ma l'intervento di Aldè è provvidenziale. Nei minuti finali di gioco la Leon è tutta in avanti, sono ben quattro gli attaccanti in campo messi da Motta che vuole in tutti i modi portarsi a casa i tre punti. La scelta ripaga il tecnico, perché al 43’ dopo una palla persa in attacco da parte dei bergamaschi la Leon riparte con Bonseri che in mezzo a due difensori riesce a tenere palla e viene atterrato al limite dell'area. La punizione la batte proprio lui e al 45’ tira una fucilata centrale imprendibile per Gherardi, che prova lo stesso a metterci una mano, e vantaggio per la Leon