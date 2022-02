Serie D, la Leon non trova continuità e perde contro l'Arconatese

Dopo il turno infrasettimanale contro il Caravaggio e il primo punto ottenuto in questo 2022, la Leon esce sconfitta dalla sfida contro l'Arconatese.

Neanche il tempo di partire e subito l'Arconatese passa in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il gol di Marcone che lasciato da solo infila di testa il pallone in rete. Al 7' minuto su lancio lungo dal fondo Leotta di testa appoggia a Bonseri che si allunga e viene messo giù in area. L'arbitro indica il dischetto. A battere va Ferrè che calcia, ma il suo tiro colpisce il palo. La Leon non molla e al 18' trova la rete del pareggio. Da un'azione di rimessa gestita da Moreo, Leotta infila in rete il pallone con un inserimento puntuale e preciso. Ma ecco che l’Arconatese dopo 4′ trova di nuovo il vantaggio col tap in vincente di Longo.

Al rientro in campo i brianzoli spingono per provare a trovare la rete del pareggio. Al quinto minuto da rimessa laterale, la palla va a Leotta che calcia. Il suo tiro è troppo centrale e Mazzi la blocca con facilità. Ma ecco che al 12' arriva un altro gol degli ospiti: Vecchierelli, lasciato solo, prova a calciare da fuori. Il suo pallone è un po' insidioso, Pulze si allunga ma la palla rimane lì, ci arriva prima di tutti Santonocito e sigla la rete del 3-1. Il finale è al cardiopalma: al 46’ Ronchi effettua un cross al bacio sulla testa di Bonseri che anticipa Medici e infila in rete il pallone del 3-2. Neanche tempo di ripartire che l’Arconatese con un'azione in velocità di Parravicini trova la rete del 4-2.