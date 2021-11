Serie D, la Leon pareggia nel segno di Villa

Un punto per la Leon che per ben due volte è riuscita a rimontare e strappare un punto al Sona. Partita equilibrata per tutti i novanta minuti, con gli ospiti che sono passati in vantaggio al 22’ grazie al pallonetto di Marchesini. I ragazzi di Motta riprendono coraggio e, nonostante un primo tempo sterile, trovano il pari al 40’ con Villa (1-1). Nella ripresa, sono diverse le occasioni per entrambe le parti ma è nei minuti finali che succede di tutto. Al 43’ Campazzo assegna rigore per il Sona per un presunto fallo di Fontana. Dal dischetto, Di Nardo non sbaglia e per il Sona sembra fatta, ma al in pieno recupero Villa segna di testa il 2-2 che chiude la partita.

Il pareggio contro il Sona non modifica la classifica della squadra di Motta che si trova sempre ad occupare la tredicesima posizione nella classifica. Appuntamento ora a domenica 7 novembre in trasferta in terra bergamasca contro la Virtus CiseranoBergamo