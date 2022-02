Serie D, la Leon si sblocca. Finalmente un punto per la formazione di Motta

Un avvio di gara abbastanza statico, con entrambe le formazioni che si studiano e non riescono a creare troppi pericoli. Ecco che, dopo dieci minuti, arriva un'azione pericolosa da parte della Leon. Da calcio d'angolo Ferrè batte, il suo tiro è teso, ci prova Bonseri ma il suo pallone finisce alto sopra la traversa. Alla mezz’ora il Caravaggio si porta in avanti e diventa pericoloso con un assist al volo di Viola in mezzo all'area, ma Concina, attento, devia in angolo. Finisce così la prima frazione di gioco senza troppe palle gol da entrambe le parti.

In avvio ripresa la prima azione pericolosa dei brianzoli arriva al quarto d'ora. Punizione di Moreo insidiosa sul secondo palo, ci arriva Rondelli di testa ma Vitali in due tempi la blocca. Nel finale di gara il Caravaggio sembra risvegliarsi e diventa pericoloso, arrivando a sfiorare il vantaggio al 41'. Qui ottima parata di Pulze su Viola: con il portiere che mura il tiro del bergamasco e salva la propria porta. Dopo i quattro minuti di recupero assegnati dal direttore di gara arriva finalmente un punto per la Leon, che esce dalla serie di sei sconfitte consecutive. Domenica, in casa, arriverà l'Arconatese.

Ecco la classifica aggiornata dopo il turno infrasettimanale



City Nova 50

Brusaporto 44

Desenzano 42

Legnano 40

Folgore Caratese 40

Arconatese 39

Casatese 39

Virtus Ciserano 37

Breno 35

Sp. Franciacorta 30

Crema 30

Sona 28

Ponte San Pietro 27

Castellanzese 25

Brianza Olginatese 24

Real Calepina 24

Caravaggio 24

Leon 21

Vis Nova Giussano 20

Villa Valle 17 21