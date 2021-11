Serie D, la Leon torna senza punti dalla trasferta in Franciacorta

La trasferta in Franciacorta si rivela amara e fa tornare a casa la Leon senza nessun punto. La partita fin da subito è ad alta intensità, nonostante la pioggia che cade sul sintetico di Adro. La prima azione della gara è dei ragazzi di Motta: una verticalizzazione che parte dalla difesa per Bonseri, il capitano tira verso la porta ma si alza la bandierina del fuorigioco. Poco dopo la Leon si rende ancora pericolosa sempre con Bonseri che si allunga sulla fascia destra, mette in area un pallone teso su cui non ci arriva di un soffio Paparella. Al 5' gli ospiti trovano il vantaggio con Bertoli. Ma la formazione brianzola risponde subito al minuto 15 con l'azione che parte da Pulze: il suo lancio fa commettere un errore al difensore del Franciacorta e ne approfitta Bonseri, che allunga il passo si accentra e batte il portiere, infilando il gol del pareggio sul primo palo. Al minuto 22 prende palla Boschetti, supera la difesa, si accentra mette in mezzo un pallone che attraversa tutta l'area e sul secondo palo ci arriva ancora Bertoli. Nei minuti finali della prima frazione di gioco si avvicina al gol ancora la Leon con un cross dalla destra sempre di Bonseri ma arrivano in ritardo sia Paparella che Ferrè.

Al rientro in campo lo Sporting spinge e al minuto 16 guadagna un calcio di rigore. A battere ci pensa De Angelis che calcia bene, forte e sigla il 3-1. Pulze intuisce la direzione ma non riesce a bloccare il pallone. Alla mezz'ora dopo una palla persa sulla fascia, lo Sporting Franciacorta riparte con Boschetti che dalla linea di fondo appoggia in area dove trova Mozzanica che sigla la rete del 4-1. Sul finale di gara arriva il gol del 4-2 della Leon. Errore della difesa avversaria: pressing di Bonseri su Pilotti che allontana ma sbaglia passando a Ronchi la sfera. Quest’ultimo si allarga e mette in area un buon pallone: Achenza di testa non sbaglia.