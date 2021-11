Viene così anticipata alla giornata di sabato la gara valida per la quattordicesima giornata di campionato. La Leon di Mister Motta affronterà tra le mura amiche la società bresciana del Breno. La gara, inizialmente prevista per domenica 5 dicembre, è stata spostata a sabato 4 dicembre con calcio d’inizio fissato per le ore 18 alla Leon Arena.