Serie D, la Vis Nova cade nel derby contro la Folgore Caratese

Il derby brianzolo fra Vis Nova Giussano e Folgore Caratese non si disputava in serie D, dagli anni Cinquanta. Ad uscire trionfante dalla sfida è stata la squadra di Carate Brianza che ha vinto per 2-1. Una doppietta nel primo tempo di Cocuzza al 29’ su calcio di rigore e al 41’ porta in vantaggio la Folgore. La Vis Nova accorcia le distanze al 31’ con un penalty trasformato da Fall a seguito di un fallo commesso su Ballabio.



Nella gara di ieri la squadra neroverde era senza giocatori importanti: Proserpio squalificato e Frigerio infortunato. La Vis Nova ora, dopo la penalizzazione di tre punti inflitta per aver schierato Bartoli contro il Real Calepina ( gara termina 2-2) ma persa a tavolino per 0-3, si trova in fondo alla classifica.