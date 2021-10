Serie D, la Vis Nova esce sconfitta dal derby contro la Leon

Squadra in casa

La Leon si aggiudica il derby dell’ottava giornata di serie D disputato allo Stefano Borgonovo di Giussano. Con un gol di Bonseri, realizzato di testa al 48’ del primo tempo, che portano alla sconfita la Vis Nova Giussano che comunque disputa una buona gara nel complesso. I verdenero padroni di casa registrano l’ennesima beffa in questa prima parte della stagione, tanto da terminare la gara in nove per l’espulsione prima del difensore Tranquillini (10’ della ripresa) e poi al 40’ del secondo tempo di Bartoli.

Il Vis Nova si avvicin al pareggio al 20’ della ripresa con una bella rete dal limite dell’area grande di Ballabio, ma l’arbitro annulla il gol. Il Vis Nova deve registrare così la terza sconfitta consecutiva che lo condanna sul fondo della classifica,