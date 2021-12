Serie D, la Vis Nova Giussano aspetta la Casatese

Le lucertole di Giussano si preparano a giocare nuovamente tra le mura amiche dello stadio "Stefano Borgonovo". Dopo la vittoria, che non arrivava da bene quattro giornata, contro la Brianza Olginatese per 4-2 la Vis Nova Giussano, arriva a Giussano la Casatese seconda in classifica con trentadue punti a meno uno dal Sangiuliano. I precedenti dello scorso campionato parlano di una vittoria della Casatese per 4-2 all’andata al “Borgonovo” e di un pareggio per 1-1 nella sfida di ritorno.

Insomma si prospetta una bella gara. A dirigere l'incontro il signor Marco Russo della sezione di Torre Annunziata.