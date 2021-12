Serie D, la Vis Nova Giussano risale la classifica

La Vis Nova vince in trasferta contro i bergamaschi del Ponte San Pietro e ottiene la terza vittoria consecutiva. Una partita che è ricca di gol. Il primo tempo vede la Vis Nova chiudere in vantaggio 0-2 grazie alle reti di Orellana e Fall. I bergamaschi dimezzano le distanze in avvio di ripresa, ma l'eurogol di Manta e la doppietta personale di Fall ipotecano il successo per i brianzoli, che agganciano così i rivali in classifica e mettono, finalmente, il naso fuori dalla zona retrocessione praticamente per la prima volta dall'inizio del campionato