Serie D: La Vis Nova Giussano si prepara a sfidare il Breno

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia Serie D, la Vis Nova Giussano si prepara ad affrontare la prima giornata di campionato, dove si scontrerà con il Breno.



Nella gara di Coppa Italia la Vis Nova Giussano ha battuto la Brianza Olginatese per 3-1. Dopo il vantaggio degli ospiti della Brianza Olginatese ad opera di Caraffa nel primo tempo, c'è stata una reazione da parte dei padroni di casa nella ripresa: prima un rigore di Fall permette di trovare il pareggio al 9 minuto, sarà sempre lui a portare avanti la Vis Nova sempre dal dischetto degli undici metri al 17' e a chiudere definitivamente i conti al 32 minuto ci ha pensato Calmi. Ora la testa sarà per la prima partita, poi l'obiettivo sarà la gara di Mercoledì 22 settembre dove affronterà un'altra new entry della categoria: l'Alcione Milano. La squadra guidata da Caddeo non dovrà assolutamente sottovalutare l'altra neopromossa visto che nel turno preliminare di Coppa Italia l'Alcione ha eliminato la Folgore Caratese ai rigori.

Appuntamento quindi il 19 settembre alle 15.00 allo Stadio "Stefano Borgonovo"di Giussano per il debutto in Serie D.