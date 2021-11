Serie D, la Vis Nova si ferma ai trentaduesimi di Coppa Italia

Il sogno si infrange ai trentaduesimi di Coppa Italia per la Vis Nova Giussano che esce sconfitta dal campo del Fanfulla. La formazione guidata da Caddeo subisce una pesante sconfitta: 8-1 il risultato finale e saluta la competizione. A segno per i brianzoli nel secondo tempo Galbiati. La Vis Nova non aveva alcun interesse a proseguire nel torneo e di conseguenza ha schierato la compagine della juniores con qualche giocaotre della prima squadra. E così non c’è stata partita, su un campo pesante ma senza l’aggravante della pioggia.



Queste le parole del direttore sportivo Fumagalli a fine gara: "La Coppa Italia non porta alcun valore, e se per caso ci fossimo qualificati saremmo stati costretti a lunghe trasferte che non fanno il caso nostro, essendo i nostri giocatori dei puri dilettanti. Il nostro obiettivo è la salvezza in campionato. Dopo aver vinto con un rotondo punteggio (1-5) a Villa d’Almè, un campo difficile, dove la squadra ha dato prova di poter competere contro tutti e di non essere seconda a nessuno, l’attenzione maggiore è alla gara interna di domenica contro il fanalino di coda Real Calepina"