Serie D, la Vis Nova subisce ancora una sconfitta

Nel primo quarto d'ora è la Vis Nova a rendersi maggiormente pericolosa: all'8' Fall entra in area dalla destra e conclude con un rasoterra incrociato sul quale il numero uno del Sona compie un miracolo e manda in angolo. Sugli sviluppi dello stesso tiro dalla bandierina Frigerio arriva a colpire di testa sfiorando l'incrocio dei pali.

I veneti però dopo un iniziale momento di confusione in soli tre minuti tra il 23' e il 26' mettono a segno un micidiale uno-due con Antonio Di Nardo, che sblocca la gara. Il primo gol arriva di testa su assist di Angelini per poi raddoppiare tre minuti dopo spingendo in rete da pochi passi nell'area piccola su passaggio smarcante di Brescianini. Al 36' la Vis Nova accorcia le distanze con Ballabio, che ricevuto palla al limite dell'area scarica in rete con un destro che termina all'angolino e sul quale Dal Bosco non può nulla. Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo con il Sona avanti 3-1.

A inizio ripresa il Sona si procura subito una palla goal per l'1-4 con Di Nardo che serve un filtrante per Marchesini il quale entra in area, salta Ferrara ma perde il tempo della conclusione. Ottima chiusura da parte dei difensori della Vis Nova, che evitano il quarto gol. All'11 minuto Calmi entra in area dalla destra venendo atterrato da Barellini con l'arbitro Viapiana che indica il dischetto. Dagli 11 metri Fall batte il numero uno avversario, che intuisce ma non riesce a toccare, con le Lucertole che risalgono nel punteggio arrivando ad un solo goal di svantaggio. Nel finale nonostante l'inferiorità numerica il Sona riesce a resistere agli ultimi assalti dei monzesi che subiscono nuovamente una sconfitta.