Serie D, le parole del difensore della Leon a fine gara

Dopo la sconfitta di misura subita dalla Leon contro la Virtus CiseranoBergamo a rilasciare l’intervista è stato uno dei capisaldi della difesa brianzola: stiamo parlando di Nicolò Scaccabarozzi. Queste le sue parole a fine della gara di ieri : “C’è sicuramente l’amarezza per aver lasciato qui dei punti ma allo stesso tempo c’è una grande consapevolezza di quello che stiamo costruendo partita dopo partita. La squadra è compatta e ripeto, secondo me c’è stata una grande prova di squadra. Ci sentiamo bene e vogliamo far bene in questo campionato. Ora dobbiamo concentrarci per la trasferta che abbiamo contro lo Sporting Franciacorta."

Appuntamento quindi al Comunale Maselli di Adro per la sfida contro i bresciani dello Sporting Franciacorta.