Serie D, le parole di mister Motta dopo la gara contro il Villa Valle

La Leon in casa nello scorso weekend ha trovato un solo punto contro il Villa Valle. La squadra brianzola non è riuscita a trovare i tre punti utili per smuovere la classifica. A fine gara mister Motta ha analizzato la gara dei suo, queste le sue parole: "Nei primi venti minuti di gara eravamo leggermente contratti, dopo neanche 7 minuti di gioco abbiamo subito un rigore da un'azione nata da una palla persa a centrocampo. Abbiamo comunque disputato una buona gara, visto la reazione che abbiamo avuto e dove abbiamo trovato anche il gol del pareggio con Oggionni. Insomma, abbiamo anche avuto ben 4 occasioni per passare in vantaggio. Nonostante questo devo dire che sono abbastanza contento del cambio di mentalità che abbiamo avuto anche se non siamo riusciti a portare a casa la vittoria".