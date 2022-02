Serie D, Leon arriva un'altra sconfitta. Questa volta contro la capolista Sangiuliano

Alla Leon Arena alla presenza di numerosi tifosi è andata in scena una gara incredibile, che ha visto sfidarsi due squadre a viso aperto. Ad avere la meglio è stato il Sangiuliano per 4-2, non sono serviti i gol di Bonseri per riaprire la gara. Per la Leon si tratta della sesta sconfitta consecutiva.

Tripletta di Cogliati e gol di Barzotti: così il Sangiuliano cala il poker e stende 4-2 i leoni di Vimercate.

Per i gialloverdi di Andrea Ciceri apre le danze Cogliati, pareggia Bonseri con un grandissimo gol ma sistema le cose Barzotti prima dell’intervallo. A inizio ripresa allunga Cogliati che poi chiude definitivamente i conti al 90’ dopo il momentaneo 3-2 ancora di Bonseri su rigore.