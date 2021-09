Serie D: Leon-Castellanzese si giocherà a porte chiuse.

La gara era attesa da tanto. Finalmente l'esordio nel campionato di Serie D alla Leon Arena era vicino. Ma, con un comunicato ufficiale la società brianzola ha spiegato che per la prima gara di campionato, che si disputerà oggi alle 15.00 contro la Castellanzese, sarà a porte chiuse.



Di seguito il comunicato ufficiale dell'AC Leon:

L’AC Leon comunica che la partita tra Leon e Castellanzese, valida per la prima giornata del campionato di Serie D e in programma domenica 19 settembre alle 15:00 alla Leon Arena, si disputerà a porte chiuse.

Per trasparenza di informazioni si comunica che la scelta è stata effettuata con lo scopo di accelerare i lavori per il completamento della nuova Leon Arena, tutelando quindi anche la sicurezza dei nostri tifosi.



In attesa di rivedere i suoi tifosi la Leon debutterà in uno stadio vuoto.