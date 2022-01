Serie D, niente da fare per la Leon che perde contro la Brianza Olginatese

Non è andata come speravano la gara contro la Brianza Olginatese che ha espugnato la Leon Arena per 2-0.

Per la Leon ritorno in campo da titolare per Venza e allo stesso tempo Motta schiera anche in campo in difesa il nuovo acquisto Rondelli. Primo spunto della Leon al minuto 2 con Paparella che recupera a centrocampo, appoggia a Zazzi che riapre sulla fascia sempre per quest'ultimo che vicino all'area crossa in mezzo per Bonseri. Ma il capitano non ci arriva. Da questo momento in avanti gli ospiti iniziano ad alzare il ritmo, schiacciando letteralmente i padroni di casa nella propria metà campo. La forte pressione della Brianza Olginatese mette in difficoltà la Leon, tanto che al 4' una gran botta da fuori di Belingheri mette un brivido alla formazione di casa. Bravo Martignoni che alza facendo toccare la traversa. Ancora Olginatese in avanti, questa volta in velocità con uno scambio tra Belingheri e Caraffa, che arriva al tiro. Qui grande salvataggio sulla linea di Leotta che evita il vantaggio avversario. La Leon si vede in avanti poco dopo sulla fascia sinistra con uno scambio Achenza- Veneruso, guadagnando angolo ma si conclude in un nulla di fatto. Ma la forte pressione e l'alto ritmo degli avversari li portano a trovare la rete del vantaggio al 10 minuto. Con uno scambio che parte dalla fascia sinistra, Ekuban tiene palla e mette un pallone rasoterra per Belingheri, che sfrutta la difesa mal posizionata della Leon, e con un bel tiro batte Martignoni. .

La formazione di Motta cerca la reazione, ma l'Olginatese è ben posizionata in campo. Il ritmo scende leggermente, anche se gli ospiti continuano a schiacciare Bonseri e compagni nella propria metà campo. La Leon si affaccia in avanti, ma il continuo pressing porta a trovare il raddoppio al 27'. Da palla recuperata in difesa, la velocità di Caraffa e quella di Ekuban mettono in difficoltà la difesa della Leon. Ekuban rivcevuta palla dal suo compagno parte in un 3 vs 1, supera i difensori si accentra e calcia sul secondo palo. 2-0 Olginatese.

La Leon non ci sta, Al 29 arriva una punizione pericolosa da parte di Moreo dai trenta metri, il suo pallone è basso e teso sul primo palo, ci prova ad arrivare Leotta ma non riesce ad indirizzare la palla in rete. Ancora Leon in avanti con Achenza che a centrocampo recupera palla dal lancio del portiere avversario.

Di fatto nella seconda frazione invece, la Leon sembra essere entrata in campo con un atteggiamento più aggressivo. Al 4 minuto di gioco Veneruso mette in mezzo un gran bel pallone, Bonseri svetta più in alto di tutti e di testa colpisce il pallone, che rimane troppo centrale ma mette in difficoltà il numero uno avversario. La palla rimane lì ma attento Bernacchi che allontana prima che Paparella riesca ad arrivarci. Subito cambio di fronte con l'Olginatese che parte con Caraffa sulla fascia destra, ma il suo pallone viene deviato in angolo che si concluderà in un nulla di fatto.

Il ritmo della gara piano piano si alza nuovamente. Al 29' arriva l'occasione da gol per la Leon. Paparella appoggia per Marzullo che mette uno splendido assist: aggancio di Zazzi che si coordina prova a calciare, ma il pallone finisce nelle mani di Colnago. Riparte la Brianza Olginatese in contropiede, dalla difesa il pallone è indirizzato a Caraffa, Achenza lo vede e in velocità riesce ad anticipare il numero 10 ma Paparella in supporto al compagno, travolge l'avvenrsario e commette fallo. Punizione Olginatese, Venza salta ma il pallone lo supera e ci arriva Ruggeri che calcia rasoterra, il pallone attraversa l'area e trova Crema che lo infila in rete. Gol annullato però perchèm l'attaccante avversario era in fuorigioco. Ma è al 28' che la Leon arriva a trovare il gol, annullato poi per fallo. Su punizione dai trenta metri di Moreo dalla sinistra, Venza salta più in alto di tutti e colpisce il pallone di testa. Il suo è quasi un assist con la palla che si muove verso il secondo palo. Romanini in corsa ci arriva, colpisce il pallone e lo infila in rete. Il direttore di gara però annulla il gol per fallo di mano dello stesso attaccante della Leon.

Si chiude con una sconfitta la prima gara del 2022 della Leon contro la Brianza Olginatese.