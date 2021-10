Serie D, pareggio per la Vis Nova Giussano

Trasferta bresciana per la Vis Nova Giussano che in questa quinta giornata di campionato si porta a casa un punticino importante. La compagine monzese va in vantaggio per ben 2-0 nella prima frazione di gioco, il primo gol è stato invece siglato su calcio di rigore: siamo al 36’ del primo tempo. 4 minuti più tardi arriva il raddoppio con Fall, per lui una doppietta, e le squadre vanno a riposo col punteggio di 2 a 0 per la Vis Nova.

Al rientro in campo dopo neanche tre minuti di gioco il Franciacorta accorcia le distanze con Sodinha, che calcia da fuori area. Il suo tiro in realtà non è così difficile, ma beffa il portiere della Vis Nova. A questo punto la compagine bresciana crede nella rimonta, ma a siglare il gol del 3-1 per i monzesi è Calmi. Il giocatore è autore di un’ottima azione in solitaria e riesce a imbucare la palla nell’angolino della porta: 3 a 1. È in questo momento che il Franciacorta mostra tutto il suo carattere: gli uomini di mister Maspero riprendono con i gol di De Angelis e Mozzanica la Vis Nova, che si fa sorprendere e butta via tre punti importanti.

Appuntamento a domenica 17 ottobre a Giussano per la sfida contro la squadra veneta del Sona.