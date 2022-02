Serie D, quarta sconfitta per la Leon

Nel turno infrasettimanale la Leon non riesce a invertire la propria marcia in questo 2022. Nella seconda giornata di ritorno i ragazzi guidati da Motta subiscono la quarta sconfitta consecutiva. Tra le mura amiche subisce il 3-1 del Brusaporto. Un risultato che li blocca sempre a quota 20 punti in classifica. Ora, per non rischiare di allontanarsi sempre più dalla zona salvezza, servirà un cambio nella gara di domenica contro il Ponte San Pietro.

Il forte pressing del Brusaporto li porta a trovare la rete del vantaggio dopo 11 minuti. Iori recupera palla a centrocampo e apre sulla fascia sinistra per Menni che crossa in area. Un’incertezza della difesa della Leon permette a Vitali di ricevere il pallone e da distanza ravvicinata infilare in rete il gol del vantaggio. Si va così negli spogliatoi con il vantaggio degli ospiti bergamaschi.

Al rientro in campo i padroni di casa sembrano avere un atteggiamento completamente diverso. Una punizione dai trenta metri battuta da Achenza non mette troppo in difficoltà la difesa gialloblù, ma sembra dare quelle certezze che servivano alla Leon. Proprio Ronchi al 16' si accentra, dribbling e di sinistro infila con il piattone il pallone in rete. 1-1 e partita ancora aperta. Ma, nonostante la carica data dal gol, dopo soli quattro minuti la squadra di Motta torna in svantaggio. Al 21' da calcio d'angolo Iori batte teso, sul suo pallone di testa ci arriva Guidelli che lo mette alla sinistra di Fontana. Di nuovo vantaggio Brusaporto. Il gol sembra spegnere la Leon. Ma ecco che al minuto 40 Iori si procura una punizione al limite dell’area. A batterla va proprio l’attaccante bergamasco che infila il pallone sotto al sette. 3-1 Brusaporto. Gli ultimi minuti di gioco vedono la Leon provare a trovare la rete. L’ultima azione della gara è la punizione di Moreo che mette in difficoltà Aceti costretto a mandare in angolo. Il direttore di gara fischia e per la Leon arriva un’altra sconfitta.