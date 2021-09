Serie D. Sconfitta in trasferta per la Leon

Seconda giornata del campionato di Serie D e va in scena la sfida Brusaporto-Leon. Entrambe le formazioni vogliono fare bene. Tra le fila brianzole un cambio all’ultimo secondo: dentro Villa al posto di Scaccabarozzi, che durante il riscaldamento ha avuto qualche problemino muscolare. La Leon parte molto aggressiva, spinge e cerca fin da subito di mettere in difficoltà i bergamaschi. Dall’altro lato il Brusaporto parte con il freno a mano e fatica ad uscire dalla propria metà campo. Sono i brianzoli che si avvicinano spesso al gol del vantaggio, ma è qui che al minuto 26’ Onderi sfrutta l’unica azione e insacca il pallone in rete. Vantaggio Brusaporto. I ragazzi di Motta però non ci stanno e reagiscono immediatamente tanto che solamente 6 minuti più tardi trovano il preggio, ancora una volta con il loro capitano che in mezzo all’area non sbaglia e riporta in parità la situazione. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-1

Al rientro in campo nessuna delle due squadre ha effettuato cambi. Questa volta però sembra i padroni di casa gialloblù iniziano a spingere e dopo solo 8’ trovano nuovamente il vantaggio con Vitali che su assist di Iori dalla sinistra insacca il pallone in rete. In un momento di confusione dei brianzoli ne aprofitta ancora una volta la compagine di Carobbio con Iori che si procura il rigore dopo essere stato messo a terra in area, va sul dischetto e sigla il 3-1.

Solo negli ultimi 10 minuti di gioco si rivede una Leon più incisiva, che prova a trovare il gol. La gara si chiude, dopo 5 minuti di recupero con la prima vittoria in campionato per il Brusaporto e una sconfitta per i ragazzi di Motta.