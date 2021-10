Serie D, secondo derby consecutivo per la Leon

La Leon di mister Motta si prepara ad affrontare la Vis Nova Giussano dopo la sconfitta subita nel turno infrasettimanale contro la Folgore Caratese (2-5). A fine gara, capitan Bonseri aveva dichiarato: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura, nei primi venti minuti siamo partiti molto contratti, abbiamo preso due gol però la reazione c’è stata, siamo andati sul 2-1 e poi ci siamo leggermente complicati la vita noi, sicuramente lavoreremo per migliorare queste situazioni, fa parte del gioco e miglioreremo quest’aspetto, abbiamo preso subito il 3-1, sappiamo dove abbiamo sbagliato, già dal prossimo allenamento lavoreremo sicuramente, siamo una squadra molto giovane e per molti è il primo anno in serie D, ma lavoreremo ancora di più per fare ancora meglio”

Secondo derby brianzolo in altrettante giornate per la Leon. L’incontro è previsto per domenica 24 ottobre alle ore 15.00, a Giussano (MB). A dirigere l’incontro tra le due squadre sarà il Sig. Vincenzo D’Ambrosio Giordano della sezione di Collegno, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Sigg. Dario D’Ameglio di Torino e Federico Maria Pastore di Collegno.